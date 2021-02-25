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Kağıthane'de kamyonetin devrilme anı kamerada

Kağıthane’de sabah saatlerinde yokuş yukarı çıkan ekmek yüklü kamyonetin kaydıktan sonra kaldırıma çarparak devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane'de sabah saatlerinde yokuş yukarı çıkan ekmek yüklü kamyonetin kaydıktan sonra kaldırıma çarparak devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Aracın içerisinde mahsur kalan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Olay, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Bostan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli uyruklu Mahmud Al Halluf Al Neccar isimli bir vatandaş sabah saatlerinde ekmek yüklü 34 DTC 529 plakalı Hyundai marka kamyoneti ile Yokuş yukarı çıkarken kayan lastikler sürücüyü panikletti. Panikleyen sürücü kamyoneti geri geri kaydırmaya başladı. Kayan kamyonetin hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çarparak kamyoneti devirdi.


Ön camı kırıp kurtardılar


Kamyonetin devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet yokuşu çıkacağı esnada devriliyor. Yan yatan kamyonetin gören vatandaşlar koşarak geliyor. Kamyonetin içerisindeki kişiler ön cam kırılarak çıkartılıyor.

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