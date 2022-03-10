Kağıthane'de karla mücadele ekipleri günün ilk ışıklarıyla sahaya indi

İstanbul'da son yılların en yoğun kar yağışı beklenirken, Kağıthane Belediyesi ekipleri kar yağışının başlamasıyla sabahın erken saatlerinde sahaya indi.

Kağıthane'de karla mücadele çalışmaları için görevlendirilen 400 kişilik ekip, ilçenin tüm mahallelerinde tuzlama çalışmalarına başladı. Belediyeye bağlı 25 kamyon, 25 kepçe ve 6 tuzlama aracı sahada 24 saat boyunca görev yapıyor. Belediye yolda oluşabilecek buzlanmaların önüne geçmek için de 5 bin toz tuz stokladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, vatandaşlara toplu taşıma kullanmaları yönünde uyarıda bulunarak; '' Son yılların en yoğun kar yağışını bekliyoruz. Hazırlıklarımızı günler öncesinden tamamladık. Vatandaşlarımız gerekmedikçe evden çıkmasınlar ve toplu taşıma kullansınlar. Kağıthane, İstanbul'un en çok dik yokuşlara sahip ilçelerinin başında geliyor. Tüm zorluklara rağmen ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Kağıthane Belediyesinin Karla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde iş önceliği; hastalık, doğum, ölüm vakalarının yaşandığı sokaklar olacak. Kar yağışı ile birlikte yoğun şekilde hissedilen soğuklardan etkilenmemeleri için evsiz vatandaşlar, çevredeki otellere yerleştirilecek. Evsiz vatandaşlara belediyenin aş evinden sıcak yemek servisi yapılacak. Kıyafet ve banyo ihtiyaçları giderilecek. Acil durumlarda vatandaşların erişimi için 444 23 00 numaralı çağrı merkezi 24 saat hizmet verecek.