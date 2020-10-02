Kağıthane'de kış hazırlıkları tamamlandı

Yağmur sularını tahliye etmede kolaylık sağlamak, olası taşkınları önlemek ve oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla Kağıthane'de yağmur suyu kanalları yenileniyor. Bu kapsamda ilçede son bir yılda 2 bin 870 metre yağmur suyu kanalı yenilemesi yapıldı. Yağmur suyu kanalı çalışmalarının yapıldığı lokasyonlar ise; Eyüp Sultan Caddesi, Hasbahçe Caddesi, Rumeli ve Anadolu caddeleri, Cendere Caddesi, Sinan Paşa Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi; Tuana, Bulut, Gök ve Akçay sokakları olarak açıklandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; '' Vatandaşlarımızdan gelen talep ve bizim tespitlerimiz neticesinde Kağıthane'de sel ve taşkın oluşabilecek riskli alanları belirledik. Buralardaki mevcut hatlar artık işlevini yerine getirmede yetersizdi. 500'lük hatları; arazi koşulları ve yapılaşmayı da dikkate alarak 800'lük olarak genişlettik. Aşırı yağışlarda yağmur suları artık burada herhangi bir taşmaya sebep olmadan tahliye edilebilecek. Bu sayede vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumuş olacağız'' diye konuştu.

Kış için de hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Öztekin; yeterli tuz stokunu tedarik ederek araç, ekip ve ekipman sayılarını arttırdıklarını söyledi.