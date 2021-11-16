Kağıthane'de köpeğe tecavüz davası yeniden görüldü

Kağıthane'de köpeğe tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden sanığın, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Nar Sokak'ta, 2014 yılında meydana gelen olayda, sanık Hamdi Y.'nin ‘Nilayım' adlı köpeğe tecavüz ettiği iddia edilmiş ve sanığın kapatılan İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, ‘hayasızca hareketlerde bulunma suçundan' işlediğinin sabit olmadığı, ‘haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme' suçlarından ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmişti. Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay bozma ilamında, güvenlik kamerası görüntülerinde bilirkişi tarafından inceleme yapılması gerektiğini ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarının davaya katılma hakkı bulunmamasına karşın davaya katıldığını, kararın bu nedenle bozulduğunu belirtti.

Bozma kararının ardından İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesince yeniden görülen davanın duruşmasında, müşteki Gazi Güven ile sanık Hamdi Y.'nin avukatı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Yargıtay'ın beraat kararının bozulmasına ilişkin ilamı okundu. Katılan sıfatları olduğu gerekçesiyle olan bozma ilamını kabul etmediklerini söyleyen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları, suçtan zarar görenin hayvan olduklarını, hayvanların yaşam standartlarını ve yaşam haklarını savunmak için gönüllü olarak çalıştıklarını, görüntülerin bilirkişiye verilmesini istediklerini, sanığın görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak sadece yemek verdiğini söylemesine karşın tecavüz ettiğinin açık bir şekilde görüldüğü belirtti.

Dava dosyasında iki ayrı tarihte gerçekleşen cinsel istismar vakasının bulunduğunu belirten müşteki avukatı Yasemin Babayiğit, bozma ilamına uyulmasını ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Yargıtay'ın kararı doğrultusunda İstanbul Hayvan Hakları Merkezi'nin katılma taleplerinin reddini ve bozma ilamına uyulmasını istedi. Sanık Hamdi Y.'nin avukatı ise Yargıtay'ın bozma ilamına uyularak, teknik bir araştırma yapılmasını talep etti.

Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulup uyulmayacağına sanığın savunmasından sonra karar verilmesine ve sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.