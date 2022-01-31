Kağıthane'de korkutan gecekondu yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kağıthane'de boş bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bitişiğindeki gecekondulara da sıçrayan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü. Gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki boş bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın diğer gecekondulara da sıçrayarak bir anda büyüdü. Gökyüzünü kaplayan duman sonrası panik yaşayan vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Gökyüzünü duman kapladı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Bir süre çalışma yapan ekipler, gecekondulardaki yangınları söndürerek kontrol altına aldı. Vatandaşların panik yaşadığı olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.