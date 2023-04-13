Kağıthane'de lale mevsimi başladı

Kağıthane rengarenk bir görünüm kazandı.

Kağıthane'nin simgesi lale Kağıthane'de açtı. Kağıthane Belediyesi tarafından kış aylarında toprakla buluşturulan lale soğanları rengarenk çiçeklere dönüştü. Vatandaşlar lalelerle bol bol fotoğraf çekildi. Kağıthane Belediyesi tarafından Merkez'deki Yeşil Vadi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarına geçen kış 150 binin üzerinde lale soğanı ekimi yapıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin. “Havaların ısınmasıyla birlikte diktiğimiz laleler seyir zevki yaşatıyor. Laleler bize baharı müjdeliyor. Tüm İstanbulluları bu görsel şöleni yerinde görmeye Yeşil Vadi 'ye bekliyoruz” dedi.