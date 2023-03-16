Kağıthane'de muhtarlarla afetlere kaşı alınan tedbirler konuşuldu

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in her yıl geleneksel hale getirdiği istişare toplantıları bu yıl da devam ediyor. Başkan Öztekin siyasi parti başkanları ve meclis üyelerinin ardından ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Kağıthane'deki 19 mahallenin muhtarıyla Nurtepe Sosyal Tesisi'nde buluşan Başkan Öztekin, talep ve önerileri değerlendirirken; olası afetlere karşı alınan tedbirleri anlattı.

Başkan Öztekin, '' Olası İstanbul depremi başta olmak üzere afetlere karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Belediyemiz bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurarak; ilçemizdeki riskli yapıları yeniledik. Yahya Kemal Mahallesi'nde tamamlanan 688 daire ve 57 iş yerini kapsayan kentsel dönüşümü tamamlayarak, noter huzurunda yapılan çekilişle hak sahiplerine mülklerini teslim ettik. İlçemizde bir diğer riskli toplu konut hizmet sitesinin de aynı şekilde kontrollü yıkımlarını tamamladık. Afet toplanma alanlarımızın sayısını 99'dan 175'e çıkardık. Toplanma alanlarına kare kodlu okuma sistemi getirdik. Yeni yağmur suyu kanalları ve istinat duvarları inşa ederken mevcutları da yenileyerek güçlü bir altyapı sistemi oluşturduk. Hızlı ve kesintisiz bir haber ağı teknolojisi için 4 yılda 80 km'lik fiber optik kablolama yaptık. Kâğıthane'yi depreme hazır bir ilçe haline getirmek adına Kâğıthane Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni kurduk. Şehirdeki 90 noktayı 24 saat canlı olarak izleyebiliyoruz. Okullarımızda afet farkındalığını yaymak için düzenli eğitimler veriyoruz'' dedi.

Muhtarlar tek tek söz alarak mahallelerindeki ihtiyaçları toplantıda Başkan Öztekin'e iletti. Toplantı notları, gelecek yıl Kâğıthane Belediyesi'nin yatırım planını oluşturacak.