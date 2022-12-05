Kağıthane'de ödüllü motosiklet yarışçısının öldürüldüğü anlar kamerada

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen lüks otomobile motosikletle gelen maskeli iki kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren Bayram Diril cinayetinin failleri yakalandı. Tetikçiler de dahil 8 şüpheli, İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan ödüllü motosiklet yarışçısına düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, cinayet, 12 Kasım tarihinde saat 23.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana gelmiş, 34 DFJ 149 plakalı araçla seyir halinde olan Bayram Diril, kırmızı ışıkta durduğu sırada motosikletle yanaşan kar maskeli iki kişi kurşun yağdırmıştı.

Kurşunların hedefi olan Bayram Diril yaralı olarak kaçmaya çalışmış, otomobille karşı şeride geçerek refüjde durabilmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayram Diril, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kanlı saldırıda yaşamını yitiren Diril'in Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen bazı yarışmalarda ödül aldığı ve motosiklet yarışçısı olduğu öne sürülürken, 12 Kasım'daki olayın ardından çok yönlü çalışma gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak cinayetin faillerini araştırdı. Kamera kayıtlarından 8 şüpheli şahsın silahlı saldırıya karıştığı tespit edildi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için 30 Kasım'da İstanbul, Amasya, Bursa ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde saldırıya bizzat katılan S.Ç. ve M.K. isimli şüpheliler de dâhil 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 68 mermi ele geçirildi.

Cinayet anı kamerada

Gözaltına alınarak Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen zanlılar, daha sonra mahkemeye çıkarıldı. Önceki gün adli makamlara sevk edilen zanlıların 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Olaya dolaylı yoldan katıldığı sanılan 3 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uyarınca salıverildiği öğrenildi.

Öte yandan motosikletli silahlı saldırganların gerçekleştirdiği cinayet anı KGYS kameralarına da yansıdı. Eylemi gerçekleştiren iki tetikçinin, gece saatlerinde kırımızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücü koltuğundaki Bayram Diril'e motosikletle yaklaştığı ve ateş açtıkları, ardından da araçtan inerek saldırıya devam ettikleri görülüyor.