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Kağıthane'de oto tamirhanesinde yangın: 3 araç zarar gördü

Kağıthane’de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve içerisindeki 3 araç zarar gördü.

Kağıthane'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve içerisindeki 3 araç zarar gördü.


Yangın, saat 09.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Eski Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto sanayide 4 katlı bir binanın giriş katındaki oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekipler yangına müdahale etmeye başladı.



3 araç zarar gördü


Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İş yerindeki yangında içeride bulunan biri lüks otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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