Kağıthane'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir korkulukları aşarak dereye uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 14.00 sıralarında Kağıthane Barbaros caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan Mustafa Badem hakimiyetindeki otomobil seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı. Kontrolünü kaybederek kaldırıma çarpan ve içerisinde 3 kişi bulunan otomobil daha sonra yan tarafta bulunan demir bariyerleri aşarak dereye uçtu.

Kazanın etkisiyle ters dönen araçta bulunan 3 kişi, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılırken olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daha sonra ekiplerin gelmesiyle yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Derede bulunan aracın çıkarılması için çekici beklenirken olaya ilişkin inceleme sürüyor.