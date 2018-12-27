Kağıthane'de otomobil kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kağıthane'de tünel çıkışında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 03.00 sularında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Aydın idaresindeki 35 KH 2858 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yattıktan sonra bir süre sürüklenen otomobil, 10 metre sonra durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Yavuz Aydın ile birlikte otomobilde bulunan Metin K, Gülşen Kurt ve Zarife Akgün isimli yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralılardan Yavuz Aydın ile Metin K. isimli yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan yol, kaza yapan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.