Kağıthane'de otomobil takla attı

Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Aracına son kez bakan otomobil sürücüsünün o anları ise kameraya yansıdı.

Kaza, saat 02:00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cendere Caddesi üzerinden Seyrantepe istikametine giden 34 TN 1619 plakalı otomobil sürücüsü Yunus E., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bulunan kaldırıma çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Takla atan aracın içerisinde bulunan Yunus E., araç içerisinde kendi imkanları ile araç içerisinden dışarı çıktı. Burnu bile kanamadan aracın içerisinden çıkan otomobil sürücüsü Yunus E., kaza sonrası telefonla yakınlarını arayarak haber verdi.

Otomobiline son kez baktı

Kaza sonrası olay yerine gelen çekici yardımıyla çekilen aracına son kez bakan otomobil sürücüsü Yunus E., ‘nin o anları kameraya yansıdı. Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana gelirken, otomobilden dökülen yağ nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ekipleri tarafından yolda kumlama çalışması yapıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.