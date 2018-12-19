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Kağıthane'de Recep Ergül konseri

Türk Halk Müziği sanatçısı Recep Ergül Kağıthanelilerle buluştu.

Ergül, sevilen türkülerini hayranları için seslendirdi.


Kağıthane Belediyesi kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Recep Ergül, Gültepe Kültür Merkezi'nde konser gerçekleştirdi. Aralarında ‘Bir Hücum Eyledim Şarıkamış'a, ‘Ahu Gözlüm' ve ‘Mızıkalar Çalınıyor' gibi eserlerin de olduğu türkülerini Kağıthaneli'ler için seslendiren Ergül, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar da Ergül'ün şarkılarına eşlik etti. Konseri, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda katılımcı da izledi. Başkan Kılıç, ve Öztekin, performansından dolayı Ergül'e teşekkür ederek, çiçek ve ilçenin simgesi olan lale plaketi takdim etti.

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