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Kağıthane'de sabah saatlerinde silahlı saldırı: 1 ölü

Kağıthane Gürsel Mahallesinde sokak ortasında bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırının ardından zanlı kayıplara karışırken, polis yakalanması için çalışma başlattı.


Kağıthane Gürsel Mahallesi Işıklı sokakta iddiaya göre, ilk belirlemelere göre bir kişi kayınpederi Mesut Toptaş ile sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından damat, yanındaki silahla kayınpederini vurdu. Saldırı sonucu Mesut Toptaş, olay yerinden yaşamını yitirirken, katil zanlısı olay yerinden kaçtı. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis sokağı güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapattı. Olayla ilgili soruşturma sürüryor.

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