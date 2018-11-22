Kağıthane'de silahlı kuyumcu soygunu kamerada

Kağıthane'de kasklı ve silahlı soyguncunun kuyumcuya girerek dehşet saçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, soygun anı ve kuyumcunun zanlıya karşı direndiği anlar yer alıyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı soyguncu motosikletli kurye gibi kuyumcuya geldi. İçeri giren soyguncu bir miktar altın aldıktan sonra kuyumcuyu yaralayarak kaçmaya çalıştı. Soyguncu şahıs vatandaşlar tarafından etkisiz hala getirilirken soygun anları da saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, soygun anı ve kuyumcunun zanlıya karşı direndiği anlar yer alıyor.