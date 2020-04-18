Kağıthane'de sitelerde Korona virüs önlemi

Türkiye, tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı amansız bir mücadele verirken, Kâğıthane belediyesi de çalışmalarını azami düzeye çıkardı. İlçenin 19 mahallesinde tüm ana cadde ve ara sokaklar, parklar ve bahçeler, ibadethaneler, tüm kamu kurumları, toplu taşıma araçları, hastaneler, aile sağlığı merkezleri; yanı sıra konteyner ve kabinleri detaylı temizlik sonrası dezenfekte edilirken rutin çöp toplama, süpürme ve temizlik hizmetleri sıklaştırıldı.

Sitelerde dezenfeksiyon çalışması başladı

Vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerin başında siteler geliyor. Ortak kullanım alanlarının çok olması sebebiyle olası bir korona virüs vakasında siteler, salgının en yoğun hissedileceği yerlerin başında geliyor. Kağıthane Belediyesi korona virüs salgınını önlemek amacıyla ilçede bulunan sitelerde dezenfeksiyon çalışması başlattı. Çalışma kapsamında sitelerin otopark, çöp konteyneri, dış kapı, asansör ve bina içi merdivenleri gibi ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

“Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı her mekanı detaylı dezenfekte ediyoruz”

Yanı sıra ekipler tarafından site sakinlerine korona virüse karşı bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Sitelerinin ilaçlanmasını isteyen vatandaşlar, bu konudaki taleplerini belediyenin çağrı merkezini arayarak iletebiliyor. Kağıthane'de vatandaşların ‘Evde kal' çağrılarına genel olarak uyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Vatandaşlarımız evde kalarak bu mücadeleye destek veriyor. Biz de yaşam alanlarının hijyenik olması ve salgın hastalıkların yayılmaması için; vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı her mekanı detaylı dezenfekte ediyoruz. Çalışmalarımız konuya olan hassasiyeti vatandaşlarımıza yansıtırken, vatandaşlarımız da psikolojik olarak kendilerini güvende hissediyorlar. Biraz daha sabır göstererek inanıyorum ki Kağıthane olarak, Türkiye olarak bu salgın hastalığın önüne geçmiş olacağız'' diye konuştu.