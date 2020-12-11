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Kağıthane'de sürücüyü şaşırtan kaza

Kağıthane’de seyir halindeki kamyonet virajı alamayınca kasasını devirdi.

Kağıthane'de seyir halindeki kamyonet virajı alamayınca kasasını devirdi. Sabah saatlerinde olan kaza trafiği engellemezken kazayı yapan şoför hem sinirlendi hem de şaşkına döndü.


Olay, saat 10.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Ali Y. kontrolündeki içinde gıda yükü olan kamyonet virajı alamayınca kasası bir anda yola devrildi. Sürücü ise durumu fark ederek önce yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Kaza sonrası telefonunu elinden bırakmayan kamyonet sürücüsü olayın şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

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