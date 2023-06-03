İhlas Haber Ajansı

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Kağıthane'de toplu arı paniği kamerada: Vatandaşlar pencereleri açamadı

Kağıthane’de bir sokağı adeta istila eden arılar paniğe neden oldu.

Kağıthane'de bir sokağı adeta istila eden arılar paniğe neden oldu. Vatandaşların pencereleri kapattığı arılar bir süre sonra binalara konarken, korku dolu o anlar kameralara yansıdı.


Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta yaşayan vatandaşlar toplu arı istilası ile karşı karşıya kaldı. Öğle saatlerinde çok sayıda arı toplu şekilde sokağı basınca vatandaşlar panik yaşadı. Arılar nedeniyle vatandaşlar bir süre pencerelerini açamadı. Sokağı adeta istila eden arılar bir süre binaların duvarına kondu. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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