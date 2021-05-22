Kağıthane'de torbacı operasyonu: 1 gözaltı

Kağıthane'de bir adrese gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında 2 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Kağıthane'de Abdullatif Ş. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve uyuşturucu maddeyi zulaladığını tespit eden polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Şirintepe Mahallesi Ağaçlı Sokak'ta bulunan adrese baskın yapan polis ekipleri, yapılan aramada ikametin depo kısmında 2 adet şeffaf beyaz poşet içerisinde toplam 2 kilogram eroin ele geçirdi. Adreste yapılan aramada 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı düşünülen çok sayıda klipsli şeffaf poşet ve şüpheliye ait cep telefonu ele geçirildi.

Kasten yaralama, parada sahtecilik suçlarından sabıka kaydı bulunan Abdullatif Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Abdullatif Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.