Kağıthane'de tur otobüsünün sıkıştırdığı motosikletli şarampole uçtu

Bacağından ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Eyüpsultan'dan dönen yolcu dolu 34 YN 0291 plakalı tur otobüsünün sürücüsü Yılmaz Sazaklı (46) bağlantı yolundan TEM Otoyoluna girmek istedi. O esnada otobüsün sağ tarafında seyir halinde olan Abdullah A. yönetimindeki 34 TR 6025 plakalı motosiklet, otobüs ile bariyerler arasında sıkıştı. Sürücü, bariyerlerde birkaç metre sürüklenen motosikletin hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Otobüs sürücüsü ve yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şarampole uçan yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Ayakkabısı bariyerlerin altında kaldı

Motosikletlinin bacağından ağır yaralandığı ve kopma derecesine geldiği öğrenildi. Kaza nedeniyle motosikletten kopan parçaların şarampole savrulduğu görüldü. Ayakkabısının ise bariyerlerin altında olduğu gözlendi. Polis ekipleri ise çalışma yaparak tutanak tuttuktan sonra kazayla ilgili inceleme başlattı.