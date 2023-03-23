Kağıthane'de uyuşturucu baskını: "Çürük Ömer" lakaplı şahıs gözaltına alındı

Kağıthane'de ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri uyuşturucu satıcısı "Çürük Ömer" lakaplı Ö.G'nin evine operasyon düzenledi. Ö.G kaçarken, arkadaşı C.D ise gözaltına alındı. Evde 10 kilogram bonzai ele geçirilirken, Ö.G ise saklandığı araçta yakalandı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 'Çürük Ömer' lakaplı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operesyon düzenledi. Operasyonda evdeki C.D. isimli kişi gözaltına alındı. Ö.G.'nin ise polis gelmeden önce evden kaçtığı tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda 10 kilogram 67 gram bonzai ele geçirilirken, Ö.G.'nin yakalanması için çalışma başlattıldı. Aracıyla Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ne gittiği belirlenen Ö.G'nin yakalanması için operasyon genişletildi. Ö.G saklandığı aracında yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Narkotik Madde Ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edilirken, C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çürük Ömer lakabıyla tanının Ö.G. ise tutuklandı.