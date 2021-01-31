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Kağıthane'de yaşlıların ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanıyor

Kağıthane’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların market ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından karşılanıyor.

Kağıthane'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların market ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından karşılanıyor. Kağıthane Belediyesi Sosyal Yardım İşleri personeli Hüseyin Adıgüzel, "Gerek çağrı merkezinden, gerek sosyal medyadan bizlere ulaşan vatandaşlarımızın taleplerini titizlikle yerine getiriyoruz” dedi.


Kağıthane Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların market alışverişi, maaş çekimi, ilaç temini gibi taleplerini yerine getiriyor. Vatandaşlar belediyenin çağrı merkezini arayarak ihtiyacı olan temel gıda ürünlerini bildiriyor. Ardından belediye ekipleri markete giderek yaşlıların alışverişlerini yapıp evlerine teslim ediyor. Sipariş ettikleri ürünleri de market fişleriyle birlikte teslim eden ekipler, hafta içi de bu hizmeti yaşlılara sağlıyor. İhtiyaçları karşılanan 81 yaşındaki Sırma Erdoğan, “Teşekkür ederim herkese, bu hizmeti bize sunduğunuz için Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.



“Vatandaşlarımızın taleplerini titizlikle yerine getiriyoruz”


Kağıthane Belediyesi Sosyal Yardım İşleri personeli Hüseyin Adıgüzel, “Tüm Türkiye'de olduğu gibi biz de Kağıthane Belediyesi olarak vatandaşlarımızın market alışverişi, maaş çekimi, ilaç temini gibi ihtiyaçlarını karşılayacak evlerine kadar götürüyoruz. Gerek çağrı merkezinden, gerek sosyal medyadan bizlere ulaşan vatandaşlarımızın taleplerini titizlikle yerine getiriyoruz” dedi.

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