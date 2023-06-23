Kağıthane'de yaz spor okulları açıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline başlayan çocukları için “Sporcuhane" Projesi başlatıldı. Çocukların yaz tatilini daha verimli geçirebilmeleri için başlatılan proje çerçevesinde yaz spor okulları Hasbahçe Stadyumunda düzenlenen törenle açıldı. Renkli bir kortej yürüyüşüyle başlayan törene Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

“22 farklı branşta hocalarımızdan eğitim alacaklar”

Yaz okulu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Öztekin, “Yaz spor okullarımızın 2023 yılı yazı hayırlı olsun diyoruz.10 bine yakın çocuğumuz yaz spor okullarından faydalanmış olacak. Çocuklarımız yaz tatilini güzel bir şekilde değerlendirmiş olacaklar. Böylelikle derslerden arta kalan zamanlarda futboldan basketbola, yüzmeden masa tenisine, buz patenine ve jimnastiğe kadar 22 farklı branşta hocalarımızdan eğitim alacaklar. Bu eğitimlerle beraber çocuklarımız yazı hatıralarla beraber süslemiş olacaklar. Yaz spor okullarımız şimdiden hayırlı olsun. Çocuklarımızın hayatlarında öğrenecekleri çok güzel şeyler olduğunu da görmüş oluyoruz. Tüm katılan evlatlarımıza da güzellikler diliyorum. Değerli velilerimize, annelerimize, babalarımıza teşekkür ediyorum sağ olsunlar var olsunlar” dedi.