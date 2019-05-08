Kağıthane'de yıkım çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi

Kağıthane'de yıkım kararı verilen 24 binadan geriye kalan 10 binanın iş makineleriyle yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar havadan görüntülenirken, binalarda yaşayan vatandaşlar ise eşyalarını taşımaya devam etti. Yetkililer ise çevredeki binalardan numune alarak kontrollerini sürdürüyor.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde inşaat alanındaki kazı çalışmaları sonucunda önce istinat duvarı ardından da bir bina çökmüştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda büyük panik yaşanmıştı. Olayın ardından yetkililerin incelemesi sonucunda çökmek üzere olan bir bina da iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılmıştı. Olay nedeniyle semtteki 24 bina boşaltılmış, bir süre sonra vatandaşların kısa bir süreliğine eşyalarını almasına izin verilmişti.

Geriye kalan 10 binanın yıkım çalışmaları devam ediyor

Geçtiğimiz hafta yıkım kararı verilen 24 binanın yıkımına başlanmıştı. İş makineleriyle yapılan yıkım çalışmaları sonucunda kalan 10 binanın da yıkım çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Çalışmalar düzenli aralıklarla devam ederken, oluşan enkaz ise hafriyat kamyonlarıyla kaldırıldı. Yıkılan binaların enkazı ve oluşan alan ile yıkılmaya başlanan binalar havadan görüntülendi. Öte yandan yıkım kararı verilen evlerin bitişiğindeki binalar ise yetkililer tarafından numune alınarak kontrol ediliyor.

“Ramazan sebebiyle kimse mağdur edilmedi”

Numune alınan binaların ise yapılan kontroller sonrasında yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek. Semtte yaşayan bir vatandaş, “Vatandaşlar mağdur olmadı, otellere yerleştirildiler. Akrabası olan akrabasına gitti. Herkese ev kirası verildi, perişan olmadılar. Devlet gelip yardımcı oldu. Ramazan sebebiyle kimse mağdur bırakılmadı. Eşya taşımak için araç ve taşıma parası da verdiler. Bir miktar eşya parası da verilerek, kimseyi mağdur etmediler” dedi.

Öte yandan, binalarda yaşayan vatandaşlar ise eşyalarını taşımaya devam etti.