İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kağıthane'de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul Kağıthane’de sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı şiddetini arttırınca yollar kısa sürede beyaza büründü.

İstanbul Kağıthane'de sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı şiddetini arttırınca yollar kısa sürede beyaza büründü. Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri ve işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini giderek arttırmaya devam ediyor. Kağıthane'de yoğun kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Evlerinden çıkarak işe gitmeye çalışan vatandaşlar ise yürümekte zorlandı. Kaygan yolda mahsur kalan otomobil sürücülerine bir yandan belediyenin tuzlama ve kar küreme ekipleri yardım ederken diğer yandan vatandaşlar araçları iterek yolu açmaya çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.