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Kağıthane'de yüz binlerce çiçek toprakla buluştu

Kağıthane Belediyesi’nin ilçe genelinde yaptığı peyzaj çalışmalarıyla yüz binlerce çiçek toprakla buluştu.

Kağıthane Belediyesi'nin ilçe genelinde yaptığı peyzaj çalışmalarıyla yüz binlerce çiçek toprakla buluştu.


İstanbul'un en merkezi ilçelerinden Kağıthane'de yaza özel çiçek dikimleri devam ediyor. Belediyeye bağlı ekipler 200 bin adet kadife, 100 bin adet begonya ve 5 bin adet gül dikimi yaptı. Çiçekler ana cadde ve refüjlere, Hasbahçe Mesire Alanı ile ilçedeki parklara dikildi.


Mevsimlik çiçek dikiminin havaların elverişli olduğu günlerde aralıksız devam edeceği ve kısa sürede dikimlerin tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çiçek dikimleriyle Kağıthane'nin bu yaz da rengarenk olacağını söyledi.

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