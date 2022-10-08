Kağıthane'deki "Can Dostlar Ofisi" hizmet için gün sayıyor

Temeli geçen sene 4 Ekim'de atılan ve yapımı tamamlanan “Can Dostlar Ofisi” yakında hizmete açılacak. Merkezde, muayene ve teşhis bölümleri, ameliyathaneler, kedi ve köpekler için ayrı ayrı olmak üzere tedavi ve bakım bölümleri, aşevi, depo, teknik oda ve ofis bölümleri de yer alacak.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in 53 projesinden biri olan, sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin artırılması için hizmet verecek “Can Dostlar Ofisi”, Kâğıthane Arıcılar mevkiinde, Selçuklu Caddesi'nde açılacak. “Can Dostlar Ofisi” yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde, bin 500 metre karesi kapalı alan, 8 bin 500 metrekaresi açık yeşil alan olacak şekilde inşa edildi. Merkezde muayene ve teşhis bölümleri, ameliyathaneler, kedi ve köpekler için ayrı ayrı olmak üzere tedavi ve bakım bölümleri, aşevi, depo, teknik oda ve ofis bölümleri yer alacak. Rehabilitasyon Merkezi'nde 100 adet kedi, 100 adet de küçük ve büyük ırk köpekler için tedavi, bakım ve geçici barınma alanları olacak. Ayrıca 1 adet hayvan ambulansı, 2 adet hayvan nakil aracı, 2 adet besleme aracı ve 1 adet dezenfekte aracı bulunacak. Veterinerlik hizmetleri birimi sokaktan aldığı hasta ve bakıma muhtaç hayvanları, rehabilitasyon merkezine yerleştirerek muayene ve tedavi edecek. Son teknoloji ekipmanlarla donatılan “Can Dostlar Ofisi”nde kısırlaştırma, numaralandırma, aşılama ve tedavileri yapılan hayvanları aynı zamanda dileyen kişiler sahiplenebilecek.

“Yakında hizmete açıyoruz”

Yakında hizmete açılacağını dile getiren Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Can Dostlar Ofisi'nin temelini geçen yıl 4 Ekim'de attık. Hızlıca çalışmalarımızı sürdürerek rehabilitasyon merkezini tam bir yılda tamamladık ve yakında hizmete açıyoruz. Sadece insan odaklı değil; tüm canlıları kapsayan bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Burası sokaktaki can dostlarımızın sağlık bulduğu, yuva bulduğu, huzur bulduğu yer olacak'' dedi.