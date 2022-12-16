Kağıthane'deki Gümüşhane Caddesi, tematikleşiyor

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği projelerinden biri olan Tematik Cadde Projesi'nin bir yenisi de Şirintepe Mahallesi'nde yapılıyor.

Kağıthane Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesinde; Tematik Cadde Projesi çerçevesinde yol bakım, yenileme, peyzaj, aydınlatma, güçlendirme ve düzenleme çalışmalarına başlandı. Cadde'ye yapılan orta refüj sayesinde hatalı parklanmanın önüne geçildiği gibi trafik akışı da rahatlatıldı. Birçok farklı türde ağaç ve bitki çeşidiyle cadde doğal bir görünüm kazandı. Yeni aydınlatma sistemleri ile geceleri de estetik ve güvenli bir görünüme kavuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin caddedeki çalışmaların yeni yılla birlikte tamamlanacağını söyledi.