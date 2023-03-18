Kağıthane'deki yangında mahsur kalan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı

Kağıthane'de 2 katlı binanın 2. katında yaşayan yaşlı çiftin evinde kullandıkları sobadan yangın çıktı. Kısa sürede bütün evi saran alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın esnasında evde mahsur kalan yaşlı çifti çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi Arı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın 2.katında bulunan evde sobadan sıçrayan kıvılcımların perdeyi tutuşturmasıyla yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın esnasında evde bulunan ve Alzheimer oldukları öğrenilen Hüseyin Çiçek (90) ve Fatma Çiçek (89) çiftini ise mahalle sakinleri içeri girerek çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, içeride başka kişilerin olma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri dairede incelemelerde bulundu. Yangının ardından yaşlı çift duman etkilenmezken, ekiplerin yaptıkları soğutma çalışması sonrası yangın tamamen söndürüldü.

“Aşağı indik bir baktık soba tutuşmaya başlamış''

Yaşlı çiftin komşusu olduğunu söyleyen Bekir Sank, ‘'Biz önce aşağıda oturuyorduk, ailecek. Genellikle ablam zaten sürekli bunlara çıkar ve yemek falan hazırlar, eksiğini falan sorar. Yaşlı insanlar çünkü, ablam bakıyordu. O sırada aşağı indik bir baktık soba tutuşmaya başlamış, bir anda pat deyince çıktık. Amcayı sırtladık, aşağıya indirdik. Diğer abim de teyzeyi aşağıya indirdi. Hemen getirdik, bir anda oldu. Sağ olsun arkadaşlar da itfaiyeyi, ambulansı falan çağırmışlar'' dedi.

Yaşlı çiftin çıkarılmasına yardım ettiğini söyleyen Yunus Emre Yalçın, ‘'Biz arkadaşlarla geziyorduk, ses falan aldık. Daha sonra gittik itfaiyeyi aradık, dedeyi çıkardık sonra itfaiye geldi ve kurtardı öyle. Bayağı ses falan çıktı. Buradan geçerken bir anda bağrışmalar oldu, yangın çıktığını söylediler. Biz de girdik içeriye kurtardık onları. Dedeyi kurtardıktan sonra ben direkt itfaiyeyi aradım, adresi falan öğrendim ve itfaiyeyi aradım'' şeklinde konuştu.

Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.