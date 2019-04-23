Kağıthane'deki yıkılan binaların enkazı havadan görüntülendi

Kağıthane'de dün 4 katlı binanın çökmesinin ardından çevredeki 21 bina risk nedeniyle boşaltılması sonrası bir bina ise kontrollü olarak yıkıldı. Yıkılan binanın enkazı ve kamyonlar ile molozların toplanması havadan görüntülendi.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta dün bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 4 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çökmüştü. Çöken bina ile birlikte iki tane otomobil de bina enkazının altında kaldı. Yaşanan olayın ardından çevredeki birçok bina güvenlik amacıyla boşaltılmıştı. Çöken binanın çevresindeki yıkılma tehlikesi olan bir başka bina ise, kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı. Son zemin kata gelindiğinde 10 saat süren yıkıma ara verilmişti.

Molozların kamyonlar ve kepçeler ile götürülmesi havadan görüntülendi

Oluşan enkaz gün ağarınca ortaya çıktı. Polis ve zabıta ekiplerinin çevredeki güvenlik önlemleri sürüyor. Enkaza çıkan yol ve caddeler güvenlik şeridi ve bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Binanın enkazı ve molozların kamyonlar ve kepçeler ile götürülmesi havadan görüntülendi.