Kağıthaneli gençlerin gözü yükseklerde

Kağıthane'de 15-25 yaş aralığındaki gençlere özel olarak İHA-1 drone pilotu eğitimi kursu açılacak. Kağıthane Belediyesi'nin üstlendiği proje ile gençlere insansız hava araçları, havacılık kuralları, uçuş prensipleri, meteoroloji, hava trafiği, kumanda sistemi, cihaz bakımı ve onarımı konularında teorik ve pratik eğitimler verilecek. Toplam 32 ders saati süren eğitimlerin sonunda kursiyerler sınavdan başarıyla geçerlerse, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 drone pilotu sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Kontenjan sınırının olduğu ücretsiz kurs için başvurular Kağıthane Belediyesi'nin internet sitesinden yapılabiliyor. Başvuruda bulunan gençler sonrasında mülakattan geçerek kursa kayıt olacaklar.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin proje ile ilgili ''Ülkemizin insansız araç teknolojisi alanındaki gelişimine gençlerimizi dahil etmek istedik. Gençlerimiz bu eğitimlerin sonunda drone pilotu olabilecekler. Dahası, insansız hava aracı teknolojisine hakim olmalarını istiyoruz. Yapay zeka ve otomasyon sistemleri hakkında edindikleri bilgiler ile inanıyorum ki gençlerimiz ileride ülkemizin bu alandaki gelişiminde de söz sahibi olacaktır. Sadece drone pilotu yetiştirmiyoruz, bu alanda gençlere bir fikir aşılıyoruz'' dedi.