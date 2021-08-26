Kağıthaneli öğrencilere sportif destek

Proje kapsamında bulunan Hacı Ethem Üktem ve Cevdet Şamikoğlu Ortaokullarında okuyan öğrencilere masa tenisi takımı, futbol ve voleybol topu, dart takımı ve bir çok spor malzemesi hediye edildi.

Dağıtım törenine Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Öncel, kurum müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Spor malzemesi dağıtım programının ardından Kaymakam Koç ve Başkan Öztekin öğrencilerle masa tenisi maçı yaptı.