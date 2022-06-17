Kağıthaneliler Edirne'nin tarihi yerlerini gezdi

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de korona virüs tedbirlerinin esnetilmesinin ardından Kağıthane Belediyesi, kültür gezilerini yeniden başlattı. Kağıthane Belediyesinin ücretsiz düzenlediği kültür gezilerine katılan ilçe sakinleri serhat şehri Edirne'yi gezdi.

Vatandaşların ulaşım ve yeme içme gibi ihtiyaçlarının Belediye tarafından karşılandığı gezi turlarında, Edirne'deki tarihi yerler uzman rehberler eşliğinde tanıtıldı. Kağıthaneliler, Selimiye Camii, Üç Şerefeli Cami, Ulu Cami, Ali Paşa Çarşısı, II. Bayezid Külliyesi, Darüşşifa Sağlık Merkezi, Edirne Sarayı, Adalet Kasrı, tarihi köprüler ve Balkan Savaşı Müzesi'ni gezdi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kültür gezileri ile 15 bin ilçe sakinini ağırlayacaklarını söyledi. Başkan Öztekin, “Kültür gezilerine katılmak isteyen ilçe sakinlerimize 6 farklı şehir sunuyoruz. Kültür gezilerimiz Edirne'den başka Çanakkale, Bursa, Safranbolu, Kastamonu ve Bilecik'le devam ediyor” dedi.