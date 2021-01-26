Kağıthane'nin 3. tematik caddesi 'Vatan' açıldı

Kağıthane'nin gerek araç, gerekse yaya trafiği açısından en önemli caddelerinden biri olan Vatan Caddesi tematik cadde olarak yeniden düzenlendi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in 44 nolu projesi olan Tematik Caddeler'in bir yenisi de Çağlayan Vatan Caddesi'nde törenle açıldı. Önceki aylarda Seyir ve Bahçeler caddeleri tematik cadde olarak düzenlenerek hizmete açılmıştı.

Cadde'de ağaçlandırma, asfalt serimi, kaldırım genişletme, altyapı ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Çalışma kapsamında cadde tek şerit araç geçişi, tek şerit parklanma alanı olarak düzenlendi. Eski haline kıyasla kaldırımlar önemli oranda genişletilerek, granit ve bazalt taşlarla kaplı geniş ve ferah yürüyüş alanları oluşturuldu. Cadde'de bin 250 ton asfaltlama yapılarak yol baştan sona yenilendi. Yanı sıra güzergâhta cep otopark alanları oluşturuldu.

Cadde'de yapılan bir diğer önemli çalışma da ağaçlandırma oldu. Cadde üzerinde ıhlamur, süs armudu ve şeker akça ağacı türlerinde yüzlerce ağaç dikildi. Cadde üzerinde 7 bin adet bitki dikimi yapılarak farklı noktalarda yeşil alanlar oluşturuldu. Cadde daha yeşil ve doğal bir görünüm kazandı.

Elektrik hatlarının yer altına alındığı caddede yeni 39 adet çift konsollu aydınlatma sistemi kurularak gece ve gündüz estetik bir görünüm kazandırıldı. Ayrıca ışık kirliliği de önlenmiş oldu. Sel baskınlarını önlemek içinse yer altına yağmur suyu kanalı yapıldı. Esnaf ve mahalle sakinlerinin daha hızlı internet erişimi için fiberoptik kablolar çekildi.

Vatan Caddesi üzerinde gerçekleştirilen açılış programının ev sahipliğini Başkan Öztekin yaparken, Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, MHP Kağıthane İlçe Başkanı Nafiz Küçük, İlçe Müftüsü Ramazan Tekin, Muhtar Ali Çelik ve vatandaşlar katıldı. Pandemi tedbirleri altında gerçekleşen açılış programında Başkan Öztekin, ''Söz verdiğimiz 53 projenin yarısına yakınını kısa zamanda hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda burasını yepyeni bir görünüme kavuşturduk'' dedi.