Kağıthane'nin ikinci meydanında çalışmalar sürüyor

Kağıthane Belediyesi'nin Merkez Mahallesi'ne yaptığı meydanın ardından bir meydan çalışması daha Kaymakamlık önüne yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Kağıthane Belediyesi'nin inşa ettiği Merkez Mahallesi Meydanı'ndan sonra bir meydan daha Kâğıthane'ye kazandırılıyor. Kâğıthane Kaymakamlığı önündeki 10 bin metrekarelik alan; Kâğıthane'nin ikinci meydanı olarak gün yüzüne çıkartılıyor. Yeni meydanda araç park alanları, geniş yürüyüş yolları, yüzlerce türde ağaç ve 5 bin metrekarelik yeşil alan yer alacak. Zemin kaplaması doğal granit taşlarla oluşturulacak yeni meydan gece de estetik bir görünümde olması için dekoratif aydınlatmalarla donatılacak.

Alandaki tarihi eserler de unutulmadı. Yeni meydanda yer alan I. Abdülhamid Han Çeşmesi de restore edilerek; geçmişin emaneti geleceğe kazandırılıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin alanda incelemelerde bulundu. Başkan Öztekin, ''Burası vatandaşlarımızın yeşillikler içinde gezip dinlenebilecekleri; kültürel ve sosyal etkinliklere adres olacak bir meydana dönüşüyor. Aynı zamanda burası Kâğıthane'nin kapısı niteliğinde. Gayrettepe- Kâğıthane- Havalimanı Metro Hattı ile Mecidiyeköy-Kâğıthane- Mahmutbey Metro Hattı'nın güzergâhı burası. Kâğıthane'ye gelenleri yeşillikler içinde estetik bir meydan karşılayacak'' dedi.