Kağıthane'nin kültürel mirası gelecekle buluşuyor

Kağıthane Belediyesi bünyesinde hizmet veren El Yapımı Kağıt Atölyesi son günlerde İstanbul'un çeşitli ilçelerinden bir çok öğrenciyi ağırlıyor.

Adını Osmanlı dönemindeki kağıt atölyelerinden alan Kağıthane ilçesinde gelenekler yaşatılmaya devam ediliyor. Atık kumaş ve kağıtlardan el yapımı kağıt oluşturulan atölyede günde yaklaşık 200 öğrenci eğitim alıyor ve el yapımı kağıdın nasıl oluşturulduğunu öğreniyor. Kendi getirdikleri atık kağıtları ve selüloz içerikli malzemeleri uygulamalı bir şekilde geleneksel yöntem ile el yapımı kağıda dönüştüren çocuklar kendi ürettikleri kağıtları kullanma imkanı yakalıyor.

Aşama aşama kağıt yapımını deneyimleyen çocuklar; önce malzemeleri elleriyle parçalıyor, daha sonra parçalanan malzemeler makine yardımıyla hamur haline getiriliyor. Hamur şeklini alan malzemeler çubuklarla karıştırılarak hamurun yüzeye çıkması sağlanıyor. Daha sonra ise kalıplar yardımı ile teknedeki hamura şekil veriliyor. Üretilen ıslak kağıtlar baskılanıp kuruması için asıldıktan sonra son aşamada oluşturulan kağıt keçelerden dikkatlice çıkarılıyor. Gün sonunda öğrenciler kaç adet kağıt üretebilirlerse onlara kendi resimlerinin baskısının yapıldığı kağıtlar hediye ediliyor.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı içinde toplam 190 ayrı okuldan öğrencinin gelerek deneyimleme fırsatı bulduğu El Yapımı Kağıt Atölyesi'nde yıl sonuna kadar toplam 350 okulun ağırlanacağı belirtildi.