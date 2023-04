Kağıthane'nin milli sporcuları Avrupa şampiyonu oldu

Kağıthane Belediyesporlu Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkekler Kata Takımı, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda ev sahibi İspanya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Milli sporcular, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Guadalajara kentinde yapılan organizasyonda Kağıthane Belediyesporlu Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan milli takım, finalde ev sahibi İspanya'yı yenerek şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonuyuz! Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımımızı canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kağıthane Belediyesporlu bir diğer Milli Karateci Dilara Bozan da aynı müsabakalarda Kadınlar Kata'da Bronz Madalya kazanarak Avrupa Üçüncüsü oldu.

'Kağıthane madalyalarla anılıyor'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sporcuları tebrik ederek,'' Kağıthane'nin adını madalyalarla duyuracağımızın sözünü vermiştik. Sporcuhane projesi çerçevesinde milli sporcularımızı Kağıthane Belediyespor renklerimize bağladık. Her fırsatta sporcularımızın yanlarında olduk. Dahası ilçemizin sporda sürdürülebilir başarılar elde etmesi için amatör spora bugüne kadar 2 milyon TL'ye varan destekler verdik. Her yıl on binlerce vatandaşımıza birçok farklı branşta spor eğitimleri veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Kağıthane Belediyespor olarak toplam 215 madalya kazandık. Söz verdiğimiz gibi Kağıthane'nin adını ulusal ve uluslararası arenada madalyalarla duyuruyoruz'' dedi.