Kahraman Tazeoğlu'nun Bukre Kalp adlı kitabı raflarda

Kahraman Tazeoğlu'nun Bukre Kalp adlı yeni kitabı raflardardaki yerini aldı.

Aşkı en güzel anlatan yazarlardan Kahraman Tazeoğlu'nun merakla beklenen yeni kitabı Bukre Kalp Destek Yayınları'ndan çıktı. 7'den 70'e herkesin kalbinde taht kuran Kahraman Tazeoğlu bu kitabında sevenlerine bir de sürpriz yapıyor. Korsan kitaba karşı mücadelesini her fırsatta dile getiren Tazeoğlu'nun kitabını korsan kitap almayan tüm hayranları Kahraman Tazeoğlu Mavi Ada uygulamasını indirerek yazarın kendi sesinden dinleyebilecek. Kahraman Tazeoğlu yeni kitabı Bukre Kalp ile yine yüreklere dokunuyor ve hislere tercüman oluyor.