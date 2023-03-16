Kahramanmaraş İstiklalspor, "Sahadan Sonsuzluğa" programının konuğu oldu

"Sahadan Sonsuzluğa" programının ikinci konuğu Kahramanmaraş İstiklalspor'un Yardımcı Antrenörü Ali Gitmiş oldu. Gitmiş, ‘küçük kıyamet' olarak adlandırdığı deprem felaketini ve kulübün yaşadığı acı kayıpları anlattı.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün depremde zarar gören futbol kulüplerine yer verdiği “Sahadan Sonsuzluğa” programı ikinci bölümüyle devam ediyor. İkinci bölümde 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin merkez üssü olan büyük hasarın ve çok fazla can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş'a yer verildi. Esenler Belediyesi'nin sosyal medya kanalı Aynen TV, Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor kulübünü ziyaret etti. Kulübün Yardımcı Antrenörü Ali Gitmiş, çöken kulüp tesisinin enkazında yaptıkları çalışmaları ve yaşadıkları acı kayıpları anlattı.

“Futbolcularımız ve güreşçilerimizle birlikte büyük bir aileydik”

Kahramanmaraş depremlerinden en fazla etkilenen ve çok sayıda kayıp veren kulüplerin başında gelen Kahramanmaraş İstiklalspor Yardımcı Antrenörü Ali Gitmiş, “Sezon başında şampiyonluk yolunda kaliteli isimlerden kurulu bir takım kurduk. Bu yolda da başarılı bir şekilde ilerliyorduk. Bileğimizi bükecek takım yok derken bir anda Rabb'imin felaketi bizi vurdu. 5 futbolcumuz vefat etti. Taner Kahriman, Burhanettin Sever, Saruhan Bolat ve Hakan Doğan kardeşimizi tesisimizde, Abdulkadir Dişbudak ise ailesiyle yaşadığı aile binasında kaybettik. Enkazdan çıkardığımız yaralı futbolcularımız da var. Sağlık durumları iyiye gidiyor. Tesislere geldiğimde bina yıkılmıştı. Hemen kurtarma çalışmalarına başladık. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. İnsan çabasıyla yapılacak her şeyi ilk anda yaptık. Aynı zamanda 9 güreşçi kardeşimizi de kaybettik” ifadelerini kullandı.

“Gencecik kardeşlerimi evlat sevgisi yaşamadan toprağa verdik”

Devre arası kampında Manavgatspor'dan transfer olan ve ilk maçını oynadıktan sonraki gece depremde hayatını kaybeden Taner Kahrıman'ın hikâyesini anlatan Gitmiş, “Taner ikinci ligde oynarken abisi vefat etti. O da abisinin çocuklarının boynu bükük kalmasın, annesini de tek başına bırakmamak için ikinci ligden bölgesel amatör ligine döndü. 6 ay kadar Manavgatspor'da oynadık sonra ailesinin kendi hayatına devam etmesini istemesi üzerine devre arası kampında bize transfer oldu. Kahramanmaraş'a geldi, birinci haftasında ilk maçını oynadı ve gecesinde vefat etti. Tarifi imkansız bir acı. Konuşurken kalbim sıkışıyor. Hepsi kardeşim gibiydi. Biz bir aileydik” diyerek üzüntüsünü dile getiren Ali Gitmiş, bir diğer acı kaybını şu sözlerle anlattı:

“41 yaşındayım, 30 yıldır sporun içindeyim rahmetli kardeşim Burhanettin Sever gibi kuvvetli bir oyuncu görmedim. Arka adalesi yırtılan insan adım atamazken, o iğne vurdurup maça çıkıyordu. Ön çapraz bağları kopuk oynuyordu, o kadar kuvvetliydi. Bunlara güvenerek enkazdan çıkarttığımızda kesinlikle yaşayacağını, üstesinden geleceğini düşünüyordum. O kuvvetiyle yaşar diyordum ama üçüncü gün onu da kaybettik. Daha görecek günleri vardı. Evleneceklerdi, çocukları olacaktı. Evlat sevgisini yaşamadan toprağa verdik. Bu insanları kimse unutmasın. Futbolcu ve güreşçi kardeşlerimi, depremde hayatını kaybedenleri, bu felaketi, bu şehri kimse unutmasın. Dualarını eksik etmesinler.”