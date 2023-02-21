İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'a tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev havadan görüntülendi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından bölgeye tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından bölgeye tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev dron ile havadan görüntülendi.


Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından evlerini kaybeden vatandaşların barınma ihtiyacı için yardımlar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bölgeye çok sayıda konteyner ev gönderildi. Gönderilen konteyner evler dron ile havadan görüntülendi.

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