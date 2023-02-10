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Kahramanmaraşlı depremzede aile, Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi

Depremden etkilenen Kahramanmaraşlı bir aile, Nef Stadyumu’nda Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi.

Depremden etkilenen Kahramanmaraşlı bir aile, Nef Stadyumu'nda Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bir aile, Nef Stadyumu'ndaki yardım çalışmalarının yapıldığı yere geldi. Aile, burada futbolcularla buluştu. Yardım çalışmaları için statta bulunan sarı-kırmızılı futbolcu Kaan Ayhan, aile ile bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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