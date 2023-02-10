Kahramanmaraş'ta iki kardeş enkaz altından çıkartıldı

Kahramanmaraş'ta 3 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş, Bayrampaşa Belediye Arama Kurtarma ekibi (BAYRAK) tarafından enkaz altıdan çıkartıldı. Arama kurtarma ekipleri, çocukların kurtarılmasının ardından sevinç gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş Merkez'de bulunan Gonca Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yapan BAYRAK ekipleri, enkaz altında kalan iki kardeşe ulaştı. Saatler boyu çalışan ekipler önce 8 yaşındaki Halil Sami Kulotu'nu, yaklaşık 1 saat sonra da 3 yaşındaki Yunus Efe Kulotu'nu enkaz altından çıkarmayı başardı. Arama kurtarma görevlileri çocukların kurtarılmasının ardından birbirine sarılarak gözyaşı döktü. O anlar kameralara yansıdı.