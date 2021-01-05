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Kalabalık evler düşüşte

Kalabalık evlerde yaşayan kişilerin nüfusa oranlarına bakıldığında en düşük yıl 2018 olarak görülürken, bu oranın yüzde 17,1 olduğu kaydedildi.

2019 yılında ise 17,2 olarak kaydedildi.


Medya takip kurumu Ajans Press, nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2019 yılında nüfus ile alakalı basına 56 bin 355 haber yansıdığı tespit edilirken, bu rakam 2020 yılında 47 bin 35 olarak saptandı. 2010 yılına bakıldığında ise hane halkı haber adetleri bin 540 olurken, 2019 yılında çıkan hane halkı haber adedi 3 bin 204 olarak saptandı.


Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, kalabalık evlerde yaşayan kişilerin nüfusa oranları belli oldu. Böylelikle en düşük yıl 2018 olarak görülürken, bu oranın yüzde 17,1 olduğu kaydedildi. 2019 yılında ise17,2 olarak kaydedildi. Veriler Avrupa Birliği ülkelerinden elde edilirken, kalabalık hanelerin en yüksek olduğu yıl yüzde 19,1 ile 2010 yılı oldu. Ab üye devletleri arasında birinci sırada yer ülke ise Romanya olurken, nüfusun yüzde 45,8'inin aşırı kalabalık haneler olduğu gözlendi.

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