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Kalamış Parkı'nı geri dönüşümle ‘onardılar'

Sporcuların ve gençlerin Kadıköy’deki buluşma noktalarından biri olan Kalamış Parkı, geri dönüştürülen atıklardan yapılan malzemeler kullanılarak kaykay parkı ve sahaların yer aldığı rengarenk bir spor alanına dönüştürüldü.

Sporcuların ve gençlerin Kadıköy'deki buluşma noktalarından biri olan Kalamış Parkı, geri dönüştürülen atıklardan yapılan malzemeler kullanılarak kaykay parkı ve sahaların yer aldığı rengarenk bir spor alanına dönüştürüldü.


“Atma, onar”, “saklama, paylaş” “tüketme, üret” sloganlarıyla hareket edilen ve parkı kullananların görüşleri alınarak hazırlanan “Kalamış Parkı Kolektif Dönüşüm Projesi”nde, spor alanlarının yanı sıra Kadıköy sahiline ‘gökyüzü hamakları' yerleştirildi.



Geri dönüşüm malzemeleri ile onarıp, yeniden tasarladılar


Kadıköy Belediyesi; onarma, üretme ve paylaşmayı odağına alan gönüllülük hareketi Onaranlar Kulübü ve spor markası Nike işbirliği ile gerçekleştirilen projede, Kadıköy Belediyesi Kalamış Parkı'ndaki basketbol ve voleybol sahaları ile kaykay parkı geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yenilendi. Sahanın zemininde ve oturma gruplarında üretim ve tüketim sonrası geri dönüştürülmüş atıklardan üretilen Nike Grind malzemeler kullanıldı.



Başkan Odabaşı gençlerle basketbol oynadı


Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı parkı ziyaret ederek, yapılan değişiklikleri yerinde inceledi. Basketbol sporuna ilgi duyan Odabaşı parkta spor yapan gençlerle birlikte basketbol oynadı. Yenilenen park hakkında gençlerin düşüncelerini soran Odabaşı, “çok güzel olmuş” yanıtını aldı.



Parkı kullanan gençlere soruldu, istekleri hayata geçti


Kalamış Parkı'nda geliştirilen proje için her gün bu alanı kullanan sporcuların ve gençlerin fikirleri alındı. “Atma, onar”, “saklama, paylaş”, “tüketme, üret” sloganıyla hareket edilen bu proje farklı spor dallarının ihtiyaçları gözetilerek tasarlandı.



Kaykaycıların yeni 'mekanı'


Kalamış Parkı'ndaki kaykay parkı, kaykaycıların talepleri doğrultusunda yeniden tasarlandı. Daha önce eşyalarını koyabilecek alan bulamayan gençlerin isteği üzerine eşyalarını koyabilecekleri kilitli dolaplar yapıldı. Kaykaycıların kaykaylarını tamir edebilmeleri için bir tamir masası da eklendi.



Gökyüzünü hamaklarda izleyin


Kalamış Parkı sadece sporcu ve gençlerin yeni adresi değil, denizin ve sahilin tadını çıkarmak isteyenlerin de uğrak yeri olacak. Parkta güzel vakit geçirmek ve kaykaycıları izlemek isteyenler için alanlar da oluşturuldu. Parkın en keyifli noktası ise ‘gökyüzü hamakları' oldu. Parka gelenler hamaklara uzanarak denizin eşsiz manzarasının tadını çıkarabilecek.

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