Kalamış Yaz Festivali başladı

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, Kalamış Atatürk parkında başladı. 33 konser, 17 film ve spor etkinliklerinin yer aldığı festival 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Festival 3 Temmuz'da canlı orkestra müziği eşliğinde Charlie Chaplin'in “Şehir Işıkları” filmiyle açılışını yaptı.

Kent içi hareketliliğin ve kültür sanat buluşmalarının odak noktası olan Kadıköy'de, pandemi nedeniyle ara verilen açık hava buluşmaları, Kadıköy'ün farklı noktalarında başlayan etkinliklerle yeni normale uygun olarak kaldığı yerden devam ediyor. Kalamış Atatürk Parkı'nda 30 Ağustos'a kadar sürecek festivalde 33 konser, 17 film gösterimi ve spor etkinliklerinden oluşan zengin bir içerik yer alıyor. Festivalin açılışı canlı orkestra eşliğinde Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filmiyle başladı. Chaplin'e ait film müziğini Kerem Esemen şefliğinde İstanbul Film Müzikleri Orkestrası yorumladı. Etkinliğe Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, oyuncu Metin Akpınar, farklı alanlardan pek çok sanatçı ve Kadıköylü sanatseverler katıldı.

Piyanist Gülsin Onay 6 Temmuz Salı, saat 21.00'de vereceği konserle, festivalin müzik etabının açılışı gerçekleştirecek. Festivalin spor etabında ise hafta içi her gün saat 09.00 - 10.00 saatlerinde sabah sporları ve her Pazartesi saat 17.00 - 20.00 arasında zumba, fitness, spinning programları yer alacak. Kadıköy Belediyesi web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından duyurulan etkinliklerin biletlerine Mobilet'ten ulaşılabilir.

“Kadıköy pandemi öncesi hareketliliğine kavuşacak”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Kadıköy kültürel etkinlikler ile pandemi öncesi hareketliliğine kavuşuyor. Hayata yeniden döndüğümüz bu günlerde, hepimize bir moral olsun, insanı insan eden değerlerimiz yaşasın, birbirimize eski heyecanlarımızla sarılalım diye başladığımız Kalamış Yaz Festivali iki ay sürecek ve iki ay süresince 50 etkinlik ve spor aktivitesiyle karşınızda olacağız. Burada ki bilet fiyatlarımız 1 TL. Bu tutar tamamen sembolik bir rakam. Sadece içerinin ve dışarının düzenini sağlayabilmek için yapmış olduğumuz bir uygulama. Fakat Kadıköylüler bilet almak istediklerinde destek kampanyalarımıza da katkıda bulunabilirler. Mama alabilirler, 10 liraya, 50 liraya, 100 liraya diledikleri şekilde destek olmak istedikleri alanlarda istedikleri yardımı yapabilirler.” diye konuştu.

“Biliyoruz, iyi olacağız”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kalamış'la eş zamanlı olarak, Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda da etkinliklerimiz sürüyor. 1Temmuz itibariyle çocuk tiyatro festivalimiz Özgürlük Parkı'nda başladı. Yine Özgürlük Parkı'nda sanatçılara destek olmak için tahsis ettiğimiz Amfi Tiyatro'da da sanatçılarımız oyunlarını sergileyecekler, biletlerini kendilerini satacaklar. Kapanmadan dolayı 16 ayın vermiş olduğu ekonomik sıkıntılarına da bir nebze de olsa katkı olacak. Birbirinden kıymetli sanatçılarımız alkışa, bizler sanata, eğlenceye doyacağız. Biliyoruz, iyi olacağız. ” diye konuştu.

“Kamunun faydasına olmayan hiçbir projeye onay vermeyeceğiz”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Müsaade ederseniz hemen yanı başımızdaki Kalamış Yat Limanı ve içinde bulunduğumuz Kalamış Atatürk Parkı'yla ilgili birkaç cümle kurmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, Özelleştirme İdaresi Kalamış Yat Limanı Özelleştirme ihalesine hazırlanıyor. Bu sadece bir marina özelleştirmesi değil. Yapılmak istenen, tüm sahili kapsayan, binlerce metrekarelik inşaat alanı ile burayı park, sahil vasfından çıkaracak bir betonlaştırma projesi. Biz de Kadıköy Belediyesi olarak, ilk günden itibaren bu ihalenin iptal edilmesini, edilmiyorsa da Kadıköylüler adına, Kadıköy Belediyesi'ne devredilmesini istiyoruz, devretmiyorsanız da ihaleye gireriz dedik. Bu sefer de bizi ihale dışında bırakmanın peşine düştüler. En nihayetinde bu bir süreç. Yaşayıp göreceğiz ama biz Kadıköy Belediyesi olarak kamunun faydasına olmayan hiçbir projeye onay vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu.