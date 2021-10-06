'Kalbime gömerim o zaman' davasına devam edildi

‘Kalbime gömerim o zaman' isimli şarkısıyla bilinen Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği adından haksız kazanç elde ettiğini iddia ettiği Gökçe Kırgız Taner'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Taner, “Boşa polemik çıkartmak istemiyorum” dedi.

‘Kalbime gömerim o zaman' isimli şarkısıyla dönemin bilinen ismi haline gelen Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği isminden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davaya devam edildi. İstanbul 1'inci Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Gökçe Kırgız Durukan, davalı Gökçe Kırgız Taner ile taraf avukatları hazır bulundu.

“Davacı Durukan, baskılardan dolayı iç dünyasına kapanmak istedi”

Duruşmada dinlenen tanık Emre Altınel beyanında, 2006 yılında Gökçe Kırgız Durukan'ın yaptığı şarkıya gitarıyla eşlik ettiğini söyleyerek, "O zamanlar mesajlaşma uygulaması Messenger yaygındı. 2006 yılının sonlarında davacı bana mesaj attı, görüştük ve birkaç kez sahne de aldık. Ayrıca 2008 yılında Boğaziçi Müzik'ten davacıya teklif gelince, şarkının profesyonel kaydını da birlikte yaptık. Şarkı çok sevilince Gökçe Kırgız Durukan'a ulaşamayanlar bana ulaşmaya başladılar. Devamında davacı Durukan, baskılardan dolayı iç dünyasına kapanmak istedi ve 2009 sonu, 2010 başları gibi yollarımızı ayırdık. Bu tarihten sonra da müzikal anlamda bir birlikteliğimiz olmadı'' dedi.

Taraf avukatları, aleyhe olan hususları kabul etmeyerek tanık beyanlarına karşı beyanlarını hazırlanmak üzere süre istedi. Mahkeme, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı, isminin marka patentini daha önceden aldığını söyleyen davacı Gökçe Kırgız Durukan, davanın devam ettiğini belirterek açıklama yapmadı.

"Boşa polemik çıkartmak istemiyorum''

Davalı Gökçe Kırgız Taner ise açıklamasında duruşmanın ertelendiğini belirterek, "Davamız devam ediyor, yargı sürecindeyiz. Biz de sizler gibi merak ediyoruz. Aleyhime olan hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Ben 2013 yılında adımı, soyadımı değiştirdim. Buna göre şimdi yargıda olay, şu an ben ne söylesem boş. Boşa da polemik çıkartmak istemiyorum'' ifadelerini kullandı.