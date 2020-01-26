İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kalbinden bıçaklanan genç kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kalbinden bıçaklanmış şekilde cesedi bir araçta bulunan Ece Alça’nın naaşı, Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Kozlu Gasilhanesi’ne getirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kalbinden bıçaklanmış şekilde cesedi bir araçta bulunan Ece Alça'nın naaşı, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kozlu Gasilhanesi'ne getirildi.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden Mehmet Keleş‘in aracında kalbinden bıçaklanmış şekilde cesedi bulunan Mehmet Ece Alça'nın otopsi işlemi tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alça'nın cenazesi yakınları tarafından alınarak Zeytinburnu'nda bulunan Kozlu Gasilhanesi'ne getirildi. Yakınları yaşanan dehşet verici olaya ilişkin konuşmak istemezken, genç kadının cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.