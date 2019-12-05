'Kalender Karikatür Muhabbeti' Ahmet Selçuk İlkan'ı konuk ediyor

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ‘Kalender Karikatür Muhabbeti', söyleşi dizisinde 8 Aralık Pazar saat 14.00'te şair, şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ı konuk ediyor.

Karikatür Evi ve Karikatürcüler Derneği'nin birlikte düzenlediği ‘Kalender Karikatür Muhabbeti' mizah dünyasının farklı dallarından önemli konukları ağırlamaya devam ediyor. Mizahın konuşulduğu ve her ay düzenlenen etkinliğin Aralık ayı konuğu ayrılıkların şairi, aşk şarkılarının mimarı Ahmet Selçuk İlkan olacak. Hüzünlü duyguları yansıtan biri olarak bilinen İlkan, eğlenceli olmasının yanı sıra eserlerinde hiciv sanatını da ustaca kullanıyor. Moderatörlüğünü Öznur Kalender'in yapacağı söyleşide İlkan'ın mizahi bir dille yazdığı eserleri ve hicivleri üzerine yapılacak söyleşi 8 Aralık Pazar saat 14.00'te Karikatür Evi'nde gerçekleşecek.

Türkiye karikatürünün belleğinin tutulduğu ve karikatürü her yaştan Kadıköylü ile buluşturan Karikatür Evi, söyleşiler, atölyeler ve sergiler düzenleyerek usta çizerlerle karikatür severlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.