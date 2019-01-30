Kaligrafi Ustası Yves Leterme Küçükçekmece'de

Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi'ne dünyaca ünlü kaligrafi sanatçısı Yves Leterme konuk oldu.

Uluslararası yazı kültürü etkinliği ‘Kaligrafist 2019' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, usta sanatçı ve akademisyenlerin yanı sıra genç kaligraflar da bir araya geldi. Workshop çerçevesinde, genç kaligraflar usta sanatçı ile Latin kaligrafi çalışması yapabilme imkanı buldu. Etkinlik ile Türk yazı kültürüne katkı sağlanması amaçlandığını belirten Kaligrafist'in küratörü ve kaligrafi sanatçısı Erhan Olcay, “Sanatçı, Latin kaligrafisinin temelini oluşturan harfleri öğretiyor. Biz Latin harflerini kullanıyoruz ama kaligrafi anlamında doğru kullandığımız söylenemez. Biz 100 yıldır kullanıyoruz onlar 2 bin 700 yıldır aynı alfabeyi kullanıyor. Bunun sanat halini onlardan öğrenmek gerekiyor. Workshop programında Trajan yazı karakterleri üzerinde uzun soluklu çalışma yapılıp katılımcıların tüm teknik detaylara hakim olması sağlanıyor. Kaligrafi ile ilgilenen kişiler de sadece Küçükçekmece'den değil tüm Türkiye'den workshoplara büyük ilgi gösterdi” dedi.

“Muazzam Bir Organizasyon”

Türkiye'ye ilk kez geldiğini ifade eden Belçikalı sanatçı Yves Leterme, “ Bütün dünyayı geziyorum. Bu kadar güzel bir organizasyon görmedim. Gördüğüm en muazzam organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

“Kendimi şanslı hissediyorum”

Workshop'u çok faydalı bulduğunu ifade eden Geleneksel Sanatlar Akademisi Kaligrafi öğrencisi Aynur Kuş, “Bu etkinliğin Türkiye'de bir muadili yok. Bizim için buraya katılmak bir fırsattı. Kendimi şanslı hissediyorum. Organize eden Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ederim” diye konuştu.