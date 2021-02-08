Kalın, DATÜB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve Genel Sekreteri Fuat Uçar'ı İstanbul'da Huber Köşkü'nde kabul etti.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, beraberinde Genel Sekreter Fuat Uçar'ı Huber köşkünde kabul eden Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, DATÜB'ün çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Genel Başkan Kassanov, görüşme sırasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile DATÜB'ün yaptığı ortak çalışma ile Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da Covid-19'la mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Ahıskalı Türklere gönderilen tıbbi malzemelerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmakla, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a ve bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Kalın ile gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde DATÜB faaliyetleri ile ilgili konular da masaya yatırıldı.